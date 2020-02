Serie A: record Cristiano Ronaldo, raggiunto Batistuta

Serie A, record Cristiano Ronaldo Batistuta Quagliarella | Cristiano Ronaldo non si ferma. L’attaccante della Juve mette a segno il ancora un gol, adesso è a undici partite di fila. Con lo stesso gol, CR7 ha eguagliato Manuel Rui Costa come giocatore portoghese con più gol in serie A. Con l’undicesima partita di fila a segno, invece, Ronaldo ha raggiunto il record di Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta. Batistuta, però, a differenza di Ronaldo e Quagliarella non ha mai risposato e con un simpatico messaggio lo fa notare al portoghese.

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo raggiunge il record di Batistuta: le sue parole

Gabriel Omar Batistuta punge in modod simpatico Cristiano Ronaldo con un tweet:

“Felice per il suo record!!!! L’unica cosa è che riposando è più facile”.

Questo quanto scritto da Batigol sul proprio account ufficiale. L’ex attaccante argentino ci ha tenuto a sottolineare che Ronaldo in questo record si è preso una pausa, la scorsa giornata contro il Brescia. Stessa cosa era capitata a Fabio Quagliarella lo scorso anno (riposando nella gara con la Roma). Batistuta, invece, ha giocato e segnato per tutte e 11 le partite. Ora per Ronaldo c’è la sfida più difficile, quella con l’Inter per lo scontro diretto di Serie A nella lotta di campionato a tre con la Lazio. Se il calciatore portoghese dovesse andare a segno ancora, diventerebbe l’unico calciatore della storia della Serie A a segnare per 12 partite di fila giocate.