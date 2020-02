Oroscopo di domani 24 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 24 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Prime promesse e premesse di un periodo importante. Ti piacciono le sfide, anche in amore. In Primavera arriverà la chiamata del lavoro. Gli studenti non devono arrendersi.

Toro. Parecchi ritardi, ma si può recuperare. Chi sta lavorando part-time ha notato che un rinnovo è imminente. Scelte importanti a breve. Evitare di portare agitazione in amore.

Gemelli. Siamo condizionati dalle persone che stanno attorno. Potresti avere un grande cielo a meno che non ci sia qualcuno che ti mette alle strette. Rapporti con Leone, Scorpione e Toro un po’ problematici. Sorpresa a lavoro per qualcuno.

Cancro. Tanti pianeti dalla tua, ma l’amore è ballerino Più attenzione. Quando gira male rischi di mandare tutti a quel paese. Le tue crisi non sono mai leggere. Devi capire cosa desideri davvero in questi giorni.

Leone. Può essere nato un amore o un progetto facile da gestire. Entro Aprile potresti rinunciare ad alcune situazioni. Periodo di grande rinascita.

Vergine. Arrivano piccole importanti notizie. Molti si sono arrabbiati o si sono tenuti in disparte dal lavoro. Sarà possibile tornare in scena o ricevere notizie. Per l’amore c’è Venere che non é né buona né cattiva notizia.

Oroscopo del giorno Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 24 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Molti dubbi nella vita e forse agitazione. Bisogna capire cosa si intende per stress. Novità di lavoro importanti. Potresti concludere un accordo. In amore cauti. .

Scorpione. Questa settimana parte discretamente. Si può pensare al futuro con grande lucidità. Bisogna recuperare la forma fisica. Dalla fine di dicembre un po’ sotto tono.

Sagittario. Venere dalla tua parte. Bisogna reagire. Un incontro con una persona può dare molto. In alcuni momenti ti sentirai incompreso.

Capricorno. E’ una delle settimane più importanti, conti sul rilancio. Per l’amore non hai tutte le risposte. Forte agitazione chi vive una separazione.

Acquario. Attenzioni alle questioni economiche. I più giovani potrebbero aver cambiato o interrotto un contratto. Giornate di riflessione. Non è facile portare avanti progetti. Amore in recupero.

Pesci. Tante stelle importanti, se il tuo cuore soffre è perché non hai il coraggio di rimettere in gioco l’amore. Sbagliato chiudersi in casa.