Notizie Roma, Fonseca: “Pellegrini sta bene, ecco perchè è uscito”

Roma-Lecce | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Lecce:

Le parole di Fonseca

“La squadra si è allenata molto bene in questo giorni, ero fiducioso, abbiamo fatto i primi trenta minuti molto bene. Ho sentito i calciatori con fiducia e coraggio.

Sostituzione Pellegrini? Ha fatto una buona partita ma abbiamo parlato ed aveva un fastidio, non volevo rischiarlo. Non è infortunato, è solo una questione di rischio.

Centrocampisti? L’inizio della nostra costruzione di gioco è troppo importante, oggi hanno fatto tutti una buona gara. Mi sono piaciuti Veretout e Cristante, hanno fatto tutto al meglio, i centrocampisti sono importanti.

Diawara? I segnali sono positivi ma dobbiamo vedere bene, perchè dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno

Miky è un grandissimo calciatore, è fondamentale nel nostro gioco perchè ci da l’ultimo passaggio e quello resta quello decisivo, sa dare continuità al nostro gioco offensivo.

Difesa? Smalling? E’ troppo importante non prendere gol, siamo contenti di non aver subito nelle ultime due gare, abbiamo fatto una buona partita in marcatura preventiva con i due centrali, penso che sia stato un momento importante della gara e non abbiamo preso gol. Questa squadra ha qualità offensiva, non è una squadra che arriva al tiro con pochi calciatori”.