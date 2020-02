Notizie Roma, Dzeko: “In settimana ero stanco, ora sto bene”

Ultime Roma | Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato dopo la gara vinta contro il Lecce per 4-0:

Dzeko a Sky Sport

“Abbiamo fatto 4 gol, non ne abbiamo subiti. Siamo andati bene nelle ultime due gare, così per le prossime abbiamo più fiducia. La vittoria di giovedì ci ha dato più forza perché non vincevamo da tanto tempo. Ci mancava la vittoria in Serie A e oggi siamo scesi in campo campo per vincere dal primo all’ultimo minuto.

Non mi piace mai parlare di cosa accade nel passato, adesso guardiamo avanti e alla gara di Europa League. Spero che queste due ultime partite ci diano più fiducia per le prossime. Speriamo di far bene, in casa abbiamo vinto 1-0 senza subire gol che è sempre importante in queste gare, ora dobbiamo dare tutto”.

Dzeko a RomaTV

” Si abbiamo giocato bene, siamo andati in campo convinti di vincere, abbiamo fatto una buona gara con buone occasioni ma sopratutto siamo tornati alla vittoria.