Milan, Gazidis silura Maldini-Boban: incontro con Emenalo

Notizie Milan, Gazidis silura Maldini-Boban?

Ultime Milan, può arrivare Emenalo. Come riportato da La Repubblica, da qualche settimana gira la voce che in Casa Milan si sia creata una profonda spaccatura tra i vertici societari rossoneri.

Da un lato Ivan Gazidis, dall’altro il duo Boban-Maldini. Il manager sudafricano godrebbe della protezione del fondo Elliott, che ha sempre difeso il suo operato fin dal suo approdo in Italia.

Una sua partenza, dunque, sarebbe difficile da immaginare in questo momento. Molto più semplice pensare all’addio dell’ex capitano Paolo Maldini e Zvonimir Boban, qualora le frizioni tra i tre non sarebbero risolte.

Per questa ragione Ivan Gazidis si starebbe addirittura portando avanti con il lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addio di Paolo Maldini e/o Zvonimir Boban.

Ultime Milan: arriva Emenalo?

Ci sarebbe stato un incontro tra l’ex Arsenal e Michael Emenalo, ex dirigente del Chelsea, a ‘Casa Milan’. Sarebbe l’ennesima rivoluzione, anche a livello societario, degli ultimi anni per i rossoneri. Il nodo da sciogliere resta anche il futuro di Stefano Pioli. Nonostante dall’arrivo di Ibra il rendimento dei rossoneri sia cambiato totalmente, sia il tecnico che l’attaccante svedese, non sarebbero ben visti dallo stesso Gazidis che vorrebbe invece puntare sui giovani.