Roma-Lecce, le parole di Liverani a Sky Sport

Ultime Lecce | Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma:

Le parole di Liverani

“Marocchi? Non sono d’accordo, non siamo in lizza solo con le genoane, sulla partita vi dico che loro sono una squadra di qualità superiore ma oggi abbiamo fatto tanti regali. Non ci sta regalare due gol come abbiamo fatto quando eravamo in possesso, volevo soffrire come in altri casi ma non perdere in questo modo. Loro hanno qualità infinite, è come uno squalo e se ti fai il bagno dove c’è sangue finisce così.

Attacco? Anche nel primo tempo abbiamo avuto occasioni limpide, con Barak e Petriccione. Le situazioni ci sono state, venire all’Olimpico e pensare di avere 10 occasioni non è pensabile, gli episodi cambiano le partite, è normale che contro la Roma se non sfrutti le occasioni diventa impari.

Questa squadra era data per spacciata tre partite fa, abbiamo dei difetti e dei pregi, oggi abbiamo tirato fuori troppi difetti.

Salvezza? Anche le squadre a 27 rischiano, non sono a dieci punti, credo che si arriverà ad un’ammucchiata.