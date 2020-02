Notizie Juventus, Ronaldo e le punizioni: numeri da maledizione

Tra i campi in cui Cristiano Ronaldo si è distinto dal suo arrivo in Italia non c’è sicuramente quello dei calci di punizione: i numeri infatti inchiodano il portoghese della Juventus.

Ultime Juventus, 0 gol su punizione per Ronaldo

Oggi è arrivata una vittoria contro la Spal anche grazie ad una sua rete: non si può dire che sia un brutto momento per CR7, che se dovesse andare in rete anche la prossima giornata supererebbe Batistuta e Quagliarella come record di giornate consecutive in cui ha segnato almeno una volta. Eppure, c’è una statistica che sorprende in negativo: finora neanche un calcio di punizione andato a buon fine. E sorprende non solo per il campione in sé, che in passato aveva inserito questo aspetto tra i suoi punti di forza, ma anche per il numero di tentativi: da quando è in Italia ha provato per 36 volte a segnare su calcio da fermo, senza tuttavia riuscirci mai. Anche contro gli estensi oggi c’ha provato per 2 volte, ma ha prima incontrato la barriera e poi colpito la traversa. C’è anche un discorso legato alla sfortuna, ma in altre occasioni i suoi tentativi sono stati anche più goffi.

CR7 spegne Dybala e Pjanic

Numeri che non possono che far scuotere la testa i tifosi, visto che in squadra ci sono altri 2 specialisti come lo stesso Dybala e Pjanic, ai quali restano solo le briciole. Proprio la Joya la settimana scorsa, contro il Brescia, ne ha segnato una, approfittando dell’assenza di Ronaldo per scelta tecnica. A questo punto, la gerarchia potrebbe presto vedere una revisione delle posizioni.