Inter, Eto’o: “Lo Scudetto? Lo vincono i nerazzurri”

Notizie Inter: le parole di Eto’o

Notizie Inter Eto’o | Una stagione sicuramente da incorniciare per l’Inter, in piena lotta Scudetto, oltre che per Europa League e Coppa Italia. Antonio Conte è riuscito a dare una grandissima impronta alla sua squadra, e partita dopo partita si fanno vedere i frutti del lavoro svolto in allenamento. Molti giocatori sono apparsi rivitalizzati nel corso di questa annata, e nello spogliatoio filtra una grandissima unione di intenti. A dire la sua su questo percorso ci ha pensato Eto’o, storico attaccante dell’Inter ed eroe del Triplete. Ecco le sue parole riportate da cm.com:

“Conte? Non è mai cambiato, è sempre lui, lo stesso che ha allenato Juventus e Chelsea. Sono felice del percorso dell’Inter, è tornata ad essere una squadra credibile. Il calcio di Conte è questo. Lo Scudetto? L’Inter lo vincerà”.

Inter: crescita e risultati, Conte ha inciso

Una fase di stagione davvero molto delicata per l’Inter, che però tra alti e bassi sta riuscendo comunque a restare lì in alto in campionato, con prestazioni sicuramente in netta crescita rispetto agli scorsi anni. Conte ha inciso tantissimo, e nell’ambiente filtra un ottimismo che non si vedeva da anni. Eto’o ha detto la sua sullo Scudetto, e la sua affermazione ad oggi non è per niente così lontana dalla realtà. Intanto nelle scorse ore sono arrivate voci su un altro ex nerazzurro: ecco la notizia shock.