Genoa-Lazio, Nicola a DAZN: “Ringrazio i tifosi, abbiamo una consapevolezza dopo oggi”

Nicola nel post-partita di Genoa-Lazio

Nicola dopo Genoa-Lazio | Ha parlato ai microfoni di DAZN e al margine della sconfitta subita contro i biancocelesti, il tecnico del Genoa, Davide Nicola. Ecco le sue parole, raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com.

Le parole di Nicola

“Applaudivano i ragazzi, giusto che sia così, la nostra gente cerca le nostre prestazioni. I tifosi ci aiutano nel nostro percorso, ma siamo arrabbiati. Non sta scritto da nessuna parte che non si poteva fare qualcosa in più, mi tengo però la prestazione perché la continuità di ciò che stiamo facendo, serve. Prendiamo quest’unità che stiamo avendo dentro e fuori dal campo, perché ci servirà. Ora stacchiamo un giorno, poi ci riuniamo. Dovevamo cercare di essere ulteriormente coraggiosi, ma quando lasci spesso quei giocatori che hanno 1 vs 1, l’errore è sempre dietro l’angolo. Non puoi giocare contro queste squadre senza proporre, finisce che perdi ugualmente. Se rinunci e non le prendi, non impari. Dove possiamo lavorare di più? Vogliamo e possiamo farlo come squadra, i reparti sono un’interpretazione in un’idea di gruppo. Quando non lavora bene un reparto o un altro, succede perché è tutto il gruppo a non lavorare bene. Prima perdere con la Lazio era normalità, oggi invece usciamo sconfitti con la consapevolezza di poter far bene anche in sfide così importanti”.