Genoa-Lazio, infortunio nel riscaldamento per Acerbi

Francesco Acerbi ha lottato tutta la settimana per poter essere in campo questo pomeriggio a Marassi: sembrava potesse farcela a prendere parte a Genoa-Lazio ma purtroppo si è fatto male ancora durante il riscaldamento.

Stop per Acerbi prima di Genoa-Lazio

Così al posto di Acerbi entra Vavro dal primo minuto di Genoa-Lazio. Brutta tegola per Simone Inzaghi, chiamato a rispondere alla vittoria di ieri della Juventus sul campo del Grifone. Già nella giornata di venerdì il centrale ex Sassuolo aveva fatto lavoro a parte, proprio come misura precauzionale in vista della gara di questo pomeriggio. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni: fino a questo momento, non aveva saltato una solta partita quest’anno, mettendo a segno anche 2 gol e 2 assist in 24 presenze in Serie A.