Genoa-Lazio: gol Marusic, assist di Caicedo – VIDEO HIGHLIGHTS

Genoa-Lazio: gol di Marusic immediato. Bastano due minuti alla Lazio per passare in vantaggio allo stadio Luigi Ferraris. Assist di Caicedo che serve l’inserimento del compagno. Gol fantastico di forza di Marusic che passa in mezzo a due calciatori del Genoa e batte Perin. Lazio avanti 1-0.