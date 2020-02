Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali: out Correa

A differenza che in molti altri stadi d’Italia, a Marassi si gioca: Genoa e Lazio stanno per scendere in campo, diamo un’occhiata alle scelte di Nicola e Inzaghi con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio

Alla fine l’ha spuntata Caicedo, con el Tucu ancora in panchina almeno per quel che riguarda i minuti iniziali. Ancora out Lulic, c’è Jony. Per quanto riguarda i padroni di casa stupisce invece l’assenza di Pandev: anche lui con ogni probabilità sarà impiegato a gara in corso alla ricerca del classico gol dell’ex.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli, Sanabria

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile