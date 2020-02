Coronavirus, a rischio rinvio anche le gare europee

L’allarme Coronavirus è arrivato anche in Italia: il calcio di è già fermato dai livelli più bassi fino alla Serie A, con 3 gare a data da destinarsi. Ma non è detto che le misure anti epidemia si fermino qui: a rischio anche le gare europee.

Rischio rinvio Inter-Ludogorets

Il Decreto Legge varato ieri sera dà ampi poteri al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora su tutte le misure adottabili al fine di combattere il morbo, ordinarie e straordinarie. Ecco quindi che, come rivela la Gazzetta dello Sport, si potrebbe fermare il calcio anche a livello internazionale, visto che a Milano è in arrivo anche l’Europa League, con il ritorno della gara tra Ludogorets e Inter. Un’ipotesi che per il momento resta però marginale: visto che la gara si svolgerà sotto l’egida dell’UEFA, è possibile che si arrivi anche al compromesso di disputarla a porte chiuse. Anche perché, con il rinvio di Inter-Sampdoria, il calendario nerazzurro è già divenuto particolarmente pieno ed il probabile avanzare in Europa degli uomini di Conte rende già molto complicato trovare una data per il recupero del match suddetto.

Cosa succederà con la Champions?

La Juventus giocherà a Lione mercoledì prossimo, quindi è da escludersi, per il momento, che il regolare svolgimento della gara possa subire degli attacchi. Più complicato, viste le misure adottare dal governo italiano, prevedere la situazione da qui a 2 giorni, a Napoli, per la partita contro il Barcellona. Non ci sono stati finora casi di contagio nell’area interessata, ma in teoria, il governo potrebbe in qualsiasi momento disporre il rinvio o più probabilmente che anche Napoli-Barcellona si giochi a porte chiuse, qualora vi fosse pericolo d’infezione anche in Campania.