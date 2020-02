Coronavirus, il farmacologo Garattini contro il rinvio delle gare in Serie A

Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche ‘Mario Negri’, ha parlato al Corriere della Sera delle conseguenze a cui potrebbe portare disputare una gara di Serie A in questo momento di criticità legato all’epidemia da Coronavirus.

Il farmacologo Garattini contro gli allarmismi

A meno non si tratti di zone colpite ed in cui sono stati acclarati dei casi, afferma Garattini, giusto proseguire con la normale vita di sempre: controllare gli allarmismi ed evitare il panico è secondo lui importante almeno quanto combattere la malattia in sé.

Ecco un estratto delle sue parole: “In questo frangente non ci sono motivi tali per sospendere le partite di calcio o di altri sport, almeno quelle che non si svolgono nelle zone coinvolte. Penso che il governo abbia considerato il fatto che il rischio contagio al momento non è elevata, pur monitorando la situazione di ora in ora. Adottare delle misure restrittive non sempre è positivo, c’è il rischio di creare panico e psicosi tra la gente. C’è una regola generale da applicare: se qualcuno ha la febbre deve andare dal suo dottore, senza correre al pronto soccorso o stare in giro per strada senza curarsi“.

I consigli di Garattini

“I casi di mortalità“, afferma il medico, “sono pari al 2%. L’influenza in Italia fa 6000 morti all’anno e nel nostro paese ne muoiono 10000 per infezioni resistenti agli antibiotici. Il nostro corpo ha in sé le risorse per combattere il virus, simile ad un’influenza per sintomatologia con raffreddore, febbre ed in alcuni casi polmonite. Al momento non esistono farmaci, tra qualche mese arriverà il vaccino“.