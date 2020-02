Coronavirus: rinvio per Udinese-Fiorentina

Notizie Udinese-Fiorentina: rinviata Udinese-Fiorentina. L’allarme coronavirus in Italia ha fermato 4 parte della Serie A in questo fine settimana.

Sono 8 le squadre che non sono scese in campo: Inter, Atalanta, Verona e Torino che hanno visto rinviate le sfide contro Sampdoria, Sassuolo, Cagliari e Parma sono alle prese con un bel problema, come recuperare le sfide?

Ma intanto arrivano altre novità in vista della prossima settimana, anche Udinese-Fiorentina che sarà oggetto di rinvio.

Ultime Udinese-Fiorentina: non si gioca

E’ già arrivato, infatti, il comunicato della Regione Friuli-Venezia Giulia. Questa ha emanato una delibera speciale per affrontare l’emergenza e all’interno di essa arriva anche la decisione sulla gara di Serie A:

“Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”.

Dunque, con attuazione immediata, nessuna gara è in programma con durata fino al primo marzo 2020.

Per questo motivo Udinese-Fiorentina, in calendario il 29 febbraio alle 18, sarà oggetto di rinvio. Chissà che la gara non possa esser disputata in campo neutro, ma questo è ancora da decidere come confermato dagli addetti ai lavori.