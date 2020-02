Coronavirus, le misure del Governo per bloccare la crisi: Serie A compresa

Ieri un Consiglio dei Ministri straordinario ha determinato i punti chiave di un decreto legge volto a tutelare la salute degli italiani dai rischi dell’epidemia di Coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ne ha annunciato alcuni punti in conferenza stampa: fermare la Serie A è soltanto una delle misure prese in esame.

Il decreto legge contro il Coronavirus ferma le partite

Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo non si giocano: le parole d’ordine di questo decreto sono “salute” ed “evoluzione” e la Serie A non fa eccezione. Serve essere decisi per contenere le possibilità di contagio e quindi le cosidette zone “focolaio” sono state messe in quarantena: vietati gli spostamente da e per i 10 comuni del Lodigiano dove si sono manifestate le infezioni e così come per Vo Euganeo, in Veneto. Misure necessarie secondo il Primo Ministro, che con tale provvedimento ha anche dato al collega Spadafora tutti i mezzi per prendere ulteriori provvedimenti.

Gli altri provvedimenti

Vista la situazione infatti il monitoraggio è costante e per questo non sono escluse altre misure: l’accordo di Schengen (libera circolazione sul suolo europeo dei cittadini residenti dell’Unione) per il momento non viene toccato, ma non è detto che la situazione non possa cambiare. Anche perché ad esempio per quanto riguarda la scuola, le gite per l’estero sono state sospese su tutto il territorio nazionale.