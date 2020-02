Coronavirus, il Premier Conte sulla Serie A: “Non so se si continuerà così, valuteremo in base ai rischi”

Coronavirus, le parole del Premier Conte sulla Serie A | L’emergenza coronavirus sta invadendo a macchia d’olio tutta l’Italia. Il governo sta prendendo misure di sicurezza molto importanti anche per quanto riguarda il mondo del calcio. Già nella giornata di oggi sono state rinviate 4 partite per il forte rischio dell’area geografica in cui dovevano disputarsi. Anche la prossima giornata di Serie A potrebbe rischiare di veder saltare delle partite per l’emergenza in corso.

Coronavirus, il Premier Conte sulla Serie A

Le gare in programma per quest’oggi e rinviate dovranno essere recuperate a data da destinarsi ma potrebbero non essere le uniche. Anche la prossima settimana potrebbe vedere degli slittamenti particolari. Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L’Arena di eventuali rinvii del campionato:

“In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno“.

Malagò sulla possibilità di giocare a porte chiuse

Intanto il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato della possibilità di svolgere le gare di Serie A a porte chiuse qualora l'emergenza coronavirus continui. Il Presidente ha parlato di difficoltà di questo genere per vari aspetti coinvolti nello svolgimento di una partita: da quello economico all'ordine pubblico.