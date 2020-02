Calciomercato Roma: Smalling e Mkhitaryan non rinnovano, via in estate

Calciomercato Roma: Smalling e Mkhitaryan via in estate

Calcio mercato Roma Smalling Mkhitaryan | Stagione molto importante quella di Chris Smalling con la Roma. Il difensore inglese classe 1989 si sta rilanciando alla grande in Serie A, ma la sua avventura in giallorosso sembra destinata a terminare già a giugno. Arrivato dal Manchester United la scorsa estate con la formula del prestito secco, il calciatore tornerà alla base in estate, a Manchester. Il club di Premier League chiede circa 20 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Senza l’approdo in Champions League, la Roma, difficilmente investirà questa cifra per il riscatto del calciatore. Intanto in Serie A ci pensa anche la Juventus. Lo stesso calciatore ha annunciato di stare bene a Roma e di voler restare nei giorni scorsi a SportMediaset:

“Vorrei restare qui, questa mia esperienza a Roma mi sta rendendo felice. Chiaramente bisognerà parlarne a fine stagione tra le parti e considerando i risultati ottenuti”.

Notizie As Roma Calcio, anche Mkhitaryan non resterà

Stesso destino sembra quello di Mkhitaryan. Il calciatore armeno non è stato a disposizione per molte gare a causa dei continui infortuni e tornerà all’Arsenal dopo il prestito secco della scorsa estate. La roma pena all’offerta di 10 milioni che però non convince i Gunners. L’Arsenal chiede 24 milioni, cifra considerata troppo elevata dal club giallorosso. Anche Kalinic (quasi mai utlizzato) tornerà l’Atletico Madrid. Possibili i ritorni, invece, di Nzonzi e Karsdorp. Tornerà anche Florenzi.