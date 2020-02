Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz, problema rinnovo

Calcio Mercato Napoli Fabian Ruiz | Stagione altalenante quella del centrocampista spagnolo. Fabian sta crescendo sempre di più con il passar delle gare. Dopo lo scorso anno chiuso in maniera splendida, quest’anno il calciatore non ha iniziato per il meglio. Ora, sotto la gestione Gattuso, è in netta ripresa e i grandi club sono tornati su di lui. Tanto che, per l’ex Betis, il Real Madrid ha mandato osservatori direttamente al Rigamonti per assistere a Brescia-Napoli, terminata 1-2 e con un fantastico gol vittoria proprio di Fabian. Il Napoli tratta per il rinnovo di contratto, sperando di inserire una clausola rescissoria piuttosto elevata di 150 milioni di euro. Netta la risposta del suo entourage.

Mercato Napoli: Fabian Ruiz, sfida Barcellona-Real Madrid

Il Napoli tratta con Fabian Ruiz e i suoi agenti. Difficile che gli azzurri ottengano la clausola di 150 milioni nel rinnovo di contratto. L’entourage del calciatore spagnolo spinge per una clausola dai 70 ai 90 milioni di euro. La trattativa è appena iniziata e non c’è fretta da entrambe le parti per arrivare all’immediata conclusione. Il calciatore, per il momento, è legato al Napoli da un contratto fino al 2023. De Laurentiis è pronto a ritoccare l’ingaggio del calciatore, ma dalla sua parte spinge addirittura per una clausola da 180 milioni valida soltanto per l’estero. Segnale netto del Napoli che non vuole perdere il proprio gioiello acquistato da Giuntoli per 30 milioni di euro due anni fa dal Betis Siviglia. Intanto, il Barcellona, approfitterà per la sfida di Champions League per vederlo da vicino. Ora c’è anche il club catalano a sfidare il Real Madrid per la prossima stagione.