Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz nel mirino del Manchester City

Notizie Napoli, Fabian Ruiz via in estate? Dopo una stagione molto complicata, lo spagnolo sta finalmente tornando a dimostrare il suo valore.

In estate, tuttavia, anche a causa di un rinnovo ed un adeguamento (con clausola) che tarda ad arrivare, lo spagnolo potrebbe andar via.

Il Manchester City è stregato da Fabian Ruiz. Dopo un periodo negativo ora il miglior calciatore dell’ultimo Europeo under 21 si sta riprendendo il Napoli che sta trascinandolo con due goal decisivi nelle ultime gare: prima all’Inter poi al Brescia.

Il rendimento dell’ex Betis ha risvegliato anche le sirene di mercato: secondo quanto riportato dal ‘Sunday Express’, infatti, il club allenato da Guardiola avrebbe messo gli occhi sul talento azzurro.

Ultime Napoli: pronti 80 milioni

L’esclusione dalla Champions per 2 stagioni non muta i piani di mercato dei Citizens, pronti ad investire anche in estate per rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di Guardiola che ha già promesso la permanenza. Tuttavia, per convincere il Napoli serviranno almeno 80 milioni di euro.

E’ questa la valutazione che gli azzurri hanno dato al centrocampista che è da tempo nel mirino anche di Real Madrid e Barcellona in Liga. Se l’Europeo estivo dovesse confermare il suo talento, allora il prezzo sarebbe destinato ancora a salire.