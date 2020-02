Calciomercato Milan, idea Tuchel per la prossima stagione

Calciomercato Milan, Tuchel nel futuro? | Il Milan ripartirà da un nuovo allenatore la prossima stagione. O almeno è la sensazione che si ha in questa seconda parte di stagione e che da più parti sembra farsi strada. Dopo l’ipotesi Rangnick, da qualche giorno è spuntata anche l’idea di un altro allenatore straniero: Thomas Tuchel, attualmente al PSG.

Tuchel dice addio al PSG

Stando a quanto riferisce Paris United, il futuro di Thomas Tuchel non sarà sulla panchina del Paris Saint-Germain. Qualsiasi risultato raggiungerà la squadra, la prossima stagione si aprirà con un nuovo allenatore. Leonardo avrebbe già preso questa decisione da tanto tempo e neanche un buon cammino in Champions League potrebbe far cambiare idea alla dirigenza parigina. Per Tuchel, dunque, si aprono piste in vari campionati. A partire dalla Bundesliga. Dopo l’esperienza con il Borussia Dortmund, Tuchel potrebbe sedersi sulla panchina del Bayern Monaco. Al momento non c’è ancora nulla di concreto.

Calciomercato Milan, Tuchel nel mirino

Non solo il ritorno in Bundesliga. L’allenatore tedesco potrebbe anche pensare di provare un’esperienza in Serie A. Il Milan è il club indiziato per l’ingaggio del tecnico. Il PSG, però, potrebbe pensare ad una pista italiana per rimpiazzare l’attuale allenatore. Due i nomi che piacciono a Leonardo: Simone Inzaghi, che tanto sta facendo bene con la Lazio e Massimiliano Allegri, fermo da una stagione e pronto a rimettersi in gioco dalla prossima.