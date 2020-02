Calciomercato Milan: Camavinga ora costa di più, ecco il prezzo

Calciomercato Milan: Camavinga, il nuovo prezzo fissato dal Rennes

Calcio Mercato Milan Camavinga | Un Milan che continua a faticare in campionato, e che ancora una volta è sommerso di dubbi per quanto riguarda il futuro. Chiaramente l’esito della stagione andrà a condizionare anche il mercato, soprattutto in vista di eventuali investimenti importanti. I rossoneri continuano a tenere d’occhio tanti profili, molti di questi giovani e talentuosi. Uno di questi è Camavinga, giovanissimo centrocampista del Rennes, e considerato da molti come uno dei futuri crack del calcio europeo.

Il giocatore francese è stato più volte blindato dalla squadra bretone, e intanto dalla Francia arrivano altre notizie relative al costo del giocatore: stando a quanto riportato da cm.com, sembra che il prezzo per Camavinga sia salito da 60 milioni di euro a 70. Una cifra molto alta, e che al momento condizionerebbe non poco i futuri passi del Milan.

News Milan: per Camavinga serviranno cessioni

Camavinga è un obiettivo concreto per il Milan, che però conosce bene le difficoltà dell’eventuale operazione. Il Rennes difficilmente si priverà del suo gioiellino, ed altrettanto difficilmente concederà sconti per la cessione. I rossoneri avranno quindi bisogno di accontentare la squadra francese, e per farlo serviranno delle cessioni. Cessioni a partire proprio dal centrocampo.