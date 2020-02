Calciomercato Juventus, affare Pogba complicato: il Real non molla

Calciomercato Juventus: Pogba, continua la corsa Real

Calcio Mercato Juventus Pogba | Ancora tanto movimento in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il mercato. I bianconeri continuano con i sondaggi per giugno, e sperano ovviamente di poter portare a segno un altro colpaccio come accaduto scorsa estate. L’obiettivo principale resta sempre Pogba, oggetto del desiderio di tifosi e dirigenza. Il centrocampista francese sembrerebbe intenzionato ad un ritorno in Italia, oltre ovviamente alla partenza da Manchester.

Operazione però comunque non facile per la squadra di Torino, anche perchè c’è e ci sarà da considerare l’agguerrita concorrenza del Real Madrid, che continua a pressare. Zidane vuole a tutti i costi il Campione del Mondo, e stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, in questi giorni e nei prossimi saranno intensificati i contatti tra le due squadre. La Juventus per ora non trema, anzi continua a filtrare parecchio ottimismo per il clamoroso ritorno.

News Juventus: la strategia per Pogba

Pogba resta e resterà l’obiettivo cardine per la Juventus, seriamente intenzionata a riportare il francese a Torino. Il giocatore gradirebbe eccome la destinazione, anche perchè con la malia bianconera è riuscito ad esprimersi al meglio nella sua carriera. I bianconeri continuano a giocarsi le proprie carte, la strategia è pronta.