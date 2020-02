Calciomercato, offerta del Napoli per Tonali: fissato l’appuntamento

Sandro Tonali è tornato in cima ai desideri di Aurelio De Laurentiis dopo la sfida di venerdì scorso tra Napoli e Brescia: pronta un’offerta da capogiro, ma la Juventus non ha intenzione di stare a guardare.

Mercato Napoli, assalto a Tonali

Cellino è stato chiaro fin dal principio anche su questo: eventualmente, la Serie B non cambierà nulla e chi vorrà partire, dovrà portare un’oofferta congrua alle aspettative della società. Che nel caso del centrocampista classe 2000 sono particolarmente alte. In questo momento non sta balzando agli onori della cronaca, ma anche in una fase di crisi come questa, è sempre tra i migliori in campo. Anche durante lo scorso Brescia-Napoli si è visto il suo valore e secondo quanto riferito dal Mattino, c’è stato anche il momento per riproporre un’offerta: 45 sono i milioni sono sul piatto, gentilmente declinati da Cellino, il quale continua a sostenere che il valore del suo gioiello è di non meno di 80 milioni di euro.