Calciomercato Juventus, Matic sul taccuino di Paratici: è in scadenza

Calciomercato Juventus: Matic è un obiettivo per giugno

Calcio Mercato Juventus Matic | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, dove le big si stanno già attivando in vista di giugno. Le possibilità sono tante, e il ds bianconero Fabio Paratici è sempre stato molto attento alla questione. A giugno ci sarà la scadenza per qualche giocatore interessante, e nel mirino pare sia finito Matic, centrocampista in forza al Manchester United.

Il giocatore serbo è stato più volte accostato all’Italia, in particolare all’Inter, dove si pensava potesse andare in estate prima e a gennaio poi. Nulla da fare, permanenza in Premier League, e la volontà di restare e dare una mano. Lo scenario però resta sempre lo stesso: scadenza a fine giugno, e un’occasione enorme per la Vecchia Signora. Matic è un obiettivo, bisognerà solo aspettare. Questa la notizia riportata dal portale inglese Sunday Mirror.

News Juventus: tanti obiettivi a centrocampo

Matic è un’idea concreta, ma la Juventus ha già scritto sul proprio taccuino tantissimi profili per la prossima stagione. Inutile citare nuovamente Pogba, idem Tonali, obiettivi ormai ben definiti dalla dirigenza. Tra qualche mese si deciderà su chi puntare, chiaramente tenendo in considerazione difficoltà e prezzi delle operazioni.