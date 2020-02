Calciomercato Inter, Martial nuova idea per l’attacco

Calciomercato Inter: anche Martial nel mirino

Calcio Mercato Inter Martial | Tantissime le operazioni di mercato in questo periodo, soprattutto quelle portate avanti dalle big del nostro campionato. L’Inter in particolare è molto attiva sulla questione, e in vista di giugno sta preparando qualche colpo soprattutto in attacco. In estate lo scenario potrebbe cambiare, e Lautaro sembrerebbe essere diretto verso una cessione. Le pretendenti per l’argentino sono tante, e la sensazione è che i nerazzurri abbiano l’intenzione di correre ai ripari. Ecco che in questi ultimi giorni si stanno sondando tanti profili, tra cui anche Martial.

L’attaccante francese milita nel Manchester United, ed è considerato come una prima scelta per Solskjaer, soprattutto considerato il suo rendimento negli ultimi mesi. L’ex Monaco ha preso tanta continuità, è maturato parecchio, e adesso vale molto. L’Inter continuerà a portare avanti i sondaggi, tenendo chiaramente in considerazione tutte le difficoltà del caso. Questa la notizia riportata da cm.it.

Mercato Inter: tanti obiettivi dalla Premier League

Ausilio e Marotta fanno spese in Premier League, non a caso il campionato più prestigioso al mondo. Martial è un’idea concreta, così come Aubameyang, ad oggi l’ipotesi più suggestiva per l’attacco. Occhi puntati anche su Marcos Alonso, vecchio pallino e colpo in canna di Conte.