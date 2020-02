Calciomercato Inter, Marcos Alonso l’obiettivo: arrivano conferme dalla Spagna

Calciomercato Inter, Marcos Alonso a giugno: Conte ha individuato il suo prossimo obiettivo

Calciomercato Inter, Marcos Alonso | Arrivano nuove conferme legate all’esterno mancino cercato da Antonio Conte. Sì, perché arrivano proprio dai colleghi spagnoli nuove news su Marcos Alonso, terzino a tutta fascia che ha già lavorato con il tecnico pugliese. Antonio Conte lo ha avuto a sua disposizione nell’esperienza vissuta al Chelsea e, per la prossima stagione, i due potrebbero ritrovarsi all’Inter. Per Alonso si tratterrebbe di un ritorno in Italia, dopo l’avventura a Firenze e con la maglia della Fiorentina. I problemi legati ad Asamoah e Biraghi che non ha particolarmente convinto, troveranno soluzione in Alonso, che andrà ad alternarsi con Ashley Young per il prossimo campionato.

Ultime Inter, Marcos Alonso per la corsia mancina a giugno: Conte già lo conosce

Non avrà intenzione di fermarsi la società nerazzurra, l’asse di calciomercato creata con la Premier League continuerà: Marcos Alonso è un obiettivo dell’Inter, stando alle voci che arrivano dai colleghi del Don Balon. Lo scorso gennaio e ancor prima dell’idea Ashley Young sono state insistenti le voci di un ritorno in Serie A per Marcos Alonso. Il Chelsea, d’altro canto, continua a chiedere 30 milioni che l’Inter valuta maggiori rispetto al suo valore. Antonio Conte però vuole il suo esterno per la fascia e l’Inter, attraverso le negoziazioni del ds Giuseppe Marotta, farà di tutto per regalare al proprio allenatore, un profilo così interessante.