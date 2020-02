Calciomercato Inter, Lautaro tra Real Madrid e Barcellona | Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe essere lontano dall’Inter. Dopo le parole di Lionel Messi sul centravanti argentino, la pista Barcellona si è fatta sempre più calda per il numero 10 nerazzurro. Il club blaugrana, però, non è il solo interessato al Toro perché la concorrenza arriva dal Real Madrid. In estate potrebbe aprirsi una vera e propria asta per il centravanti.

Lautaro tra Barcellona e Real Madrid: clausola decisiva

La partenza di Lautaro Martinez è legata al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni che prevede il contratto dell’attaccante argentino con l’Inter. Al momento non c’è stata alcune proposta di rinnovo dell’attuale legame con i nerazzurri (fermo a 1,5 milioni a stagione) e in estate potrebbero aprirsi scenari spagnoli per l’argentino. Non solo solo voci.

Lautaro in Liga? La conferma del Presidente del Racing

Victor Blanco, presindente del Racing Avellaneda, ex squadra di Lautaro Martinez, a El Intransigente ha parlato dell’interesse di Real Madrid e Barcellona.

“​Le voci su Real e Barcellona sono vere. C’è una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. ​Abbiamo negoziato molto bene. Abbiamo una percentuale del 10% per le cessioni sopra i 14 milioni di euro. Quando abbiamo concluso la trattativa per il passaggio di Martinez all’Inter, abbiamo rinunciato a due milioni e mezzo di euro per mantenere la percentuale sulla futura rivendita. Abbiamo rinunciato a quella cifra perché speriamo e speravamo in una rivendita ad alto costo. In altri momenti e con altri calciatori avremmo incassato gli altri soldi”.