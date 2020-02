Calciomercato Inter, Icardi in rottura con Tuchel: la situazione

Calciomercato Inter, Icardi in rottura con il PSG | Il futuro di Mauro Icardi resterà in bilico fino all’apertura del calciomercato estivo. I rapporti con il Paris Saint-Germain non sono idilliaci, soprattutto con Thomas Tuchel.

Calciomercato Inter, Icardi furioso con Tuchel

L’Inter potrebbe non monetizzare per la cessione di Mauro Icardi al PSG per la prossima stagione. Nonostante i numeri di alto rango dell’attaccante argentino, il suo periodo a Parigi non è particolarmente felice. Secondo quanto riferito da AS, Mauro Icardi è infatti entrato in rotta di collisione con il tecnico Thomas Tuchel dopo l’esclusione dalla gara di Champions League persa contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. L’argentino avrebbe voluto dire la sua nel match d’andata degli ottavi di finale. Ciò potrebbe aprire scenari molto particolari in fase di calciomercato con l’Inter che attende di capire il futuro.

Icardi, i numeri con il PSG

La stagione di Mauro Icardi a Parigi sta andando a gonfie vele. L’argentino ha collezionato 28 presenze al centro dell’attacco di Tuchel e ha messo a segno 19 reti, fornendo anche 4 assist ai compagni, siglando una rete ogni 101 minuti. Visti i numeri, la sua presenza potrebbe essere un valore aggiunto nella gara di ritorno di Champions League contro il Borussia Dortmund, in cui il PSG dovrà recuperare il 2-1 dell’andata.