Calciomercato Inter, De Paul: “Le voci non mi destabilizzano”

Rodrigo De Paul è stato più volte accostato all’Inter nei mesi scorsi: ne ha parlato lo stesso centrocampista, assicurando però come stavolta le cose siano andante diversamente rispetto al passato.

Calcio mercato Inter, le parole di De Paul a Sky

Quello dell’Inter è stato un corteggiamento lungo, durato anni, che a volte ha anche intorpidito il centrocampista argentino. Ad ammetterlo è stato lui stesso, in diretta a Sky Sport: “Le voci di mercato non mi hanno destabilizzato questa volta, magari due anni fa sì ma l’esperienza ti fa capire com’è il calcio e il mercato, a gennaio ho fatto 3 gol consecutivi e prima non mi era mai successo, sono riuscito a restare fuori dalle voci e dalle parole che mi hanno coinvolto”.

Futuro De Paul, ora c’è il Milan

Dall’arrivo di Eriksen, le voci sul suo arrivo si sono poi via via diradate. Non hanno le stesse caratteristiche, è vero, ma ormai la mediana dell’Inter è ampia e variamente assortita. Eppure Rodrigo potrebbe comunque finire a Milano, stavolta al Milan. Ieri infatti durante Bologna-Udinese, al Dall’Ara erano presenti gli osservatori rossoneri per studiare da vicino lui e Orsolini. Servirà aspettare chiaramente la prossima estate e soprattutto capire quali saranno gli scenari: in questo momento l’Udinese è forte di un rinnovo contrattuale fresco con De Paul, per cui serviranno non meno di 40 milioni per portarlo via dal Friuli.