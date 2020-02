Calciomercato Inter, Aubameyang se parte Lautaro Martinez

Calciomercato Inter – Aubameyang | Pierre-Emerick Aubameyang in uscita dall’Arsenal. L’attaccante classe 1989 lascerà l’Arsenal e la Premier League quasi sicuramente al termine della stagione. Senza Champions League e con un contratto in scadenza nel 2021, il calciatore si separerà con i Gunners. Arrivato nel 2018 per circa 65 milioni di euro, il calciatore potrebbe andare via per una cifra molto inferire visto il contratto in scadenza e l’età. Intanto, l’Inter di Conte ci pensa per il dopo Lautaro Martinez. Il Barcellona fa sul serio per l’attaccante argentino e non sarà facile trattenerlo la prossima estate.

Inter news, Aubameyang nel mirino di Conte: c’è l’ok

Con il possibile addio di Lautaro Martinez, conteso tra Real Madrid e Barcellona in un vero e proprio ‘Clasico’ di calcio mercato, l’Inter inizia a cautelarsi già a febbraio in vista del prossimo anno. Aubameyang non resterà quasi sicuramente all’Arsenal e nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A. Ancora una volta è l’Inter che punta a chiudere un’affare con la Premier League. Marotta e Ausilio già a lavoro con i primi colloqui. Il calciatore ha già l’ok di Antonio Conte, che lo accoglierebbe molto volentieri in caso di una partenza di Lautaro Martinez. Non è da escludere che l’Inter aspetti ancora una stagione per poi fare il colpo a parametro zero.