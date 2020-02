Ultime AS Roma-Lecce, Fonseca in conferenza stampa

Notizie AS Roma | Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita Roma-Lecce. Tante le tematiche affrontate dall’allenatore giallorosso.

Ultime Roma, le parole di Fonseca

“Il Lecce è una squadra molto motivata, sappiamo che sarà una partita difficile. Ci potrebbero essere dei cambiamenti rispetto l’Europa League. Pellegrini deve capire che non ha fatto bene in questo periodo e perché è accaduto. Sta lottando per migliorare, ieri ci ho parlato. Domani ci sarà anche Kolarov, è importante per noi.

Stiamo lavorando sempre per migliorare la fase offensiva. Da corner siamo pericolosi, siamo la seconda squadra con più gol da calcio d’angolo. Ogni partita abbiamo avuto opportunità di segnare da palla da ferma. Lavoriamo anche per questo.

Vogliamo giocare la Champions la prossima stagione, ci crediamo. Mancini non ha giocato con il Gente, ma è un calciatore che tornerà in forma. Smalling e Fazio hanno fatto una buona partita, ma Mancini è un grande giocatore per me.

I calciatori sono tutti pronti e a disposizione per giocare da titolari. Non arrivare in Champions non rappresenta un fallimento. Questo è un anno zero, lavoriamo per il futuro e a migliorarci sempre. Quando Klopp è arrivato al primo anno al Liverpool è arrivato all’ottavo posto in campionato, ora sono la più forte al mondo. La Lazio e l’Atalanta con Inzaghi e Gasperini stanno lavorando da tanti anni per essere a questi livelli di oggi. Sono una persona positiva e mai penserò che non possiamo arrivare al quarto posto.

Il calcio è diverso dagli altri sport, se un calciatore, due o tre sbagliano qualcosa la squadra interna risente del risultato”.