Ultime Inter, morto Adriano: fortunatamente è solo una fake news

Ultime Inter, morto Adriano: è solo una fake news | Erano arrivate notizie drammatiche e direttamente dal Brasile: “Adriano assassinato a Rio de Janeiro“. Si trattava però di una fake news, gli amanti del calcio e il mondo dello sport erano sotto shock in queste ultime ore, ma fortunatamente si trattava solo una notizia falsa, smentita dallo stesso Adriano in prima persona. Il calciatore sta bene, si è trattato solo di uno scherzo di pessimo gusto di una voce girata proprio dal suo Paese. L’ex centravanti di Parma, Inter e Roma sta bene e ha rasserenato tutti attraverso il suo profilo di Instagram, pubblicando inoltre una foto dove ride e dice di star bene.

Notizie Inter, la fake news sulla morte di Adriano: l’imperatore se la ride su Instagram

La voce è subito rientrata, grazie alla prontezza dello stesso Adriano nel pubblicare un post su Instagram. La voce della sua morte era molto girata a Rio de Janeiro, Paese in cui ormai l’ex Inter vive da diversi anni. L’attaccante, attraverso un post via social, ha deciso di dimostrare a tutti che la notizia fosse del tutto falsa, rassicurando coloro che ne erano preoccupati: il brasiliano, come si vede nell’immagine che segue, se la ride e digita: “Si si, sto bene”.