Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di sabato 22 febbraio 2020

Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di venerdì 21 febbraio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta venerdì 21 febbraio 2020

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Venerdì 21 febbraio 2020

09.30 Newcastle Jets-Melbourne Victory (A-League) – SI SOLOCALCIO

11.00 Cagliari-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Inter-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00 Celta-Leganes (Liga) – DAZN

13.30 Chelsea-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.30 Sampdoria-Bologna (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

15.00 Bologna-Udinese (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Virtus Entella-Benevento (Serie B) – DAZN

15.00 Ascoli-Cremonese (Serie B) – DAZN

15.00 Cittadella-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

15.00 Trapani-Spezia (Serie B) – DAZN

15.30 Werder B.-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

15.30 Borussia M.-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

16.00 Barcellona-Eibar (Liga) – DAZN

16.30 Empoli-Sassuolo (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO (differita)

17.30 Marsiglia-Nantes (Ligue 1) – DAZN

18.00 SPAL-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Pisa-Venezia (Serie B) – DAZN

18.30 Leicester-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Schalke 04-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT COLLECTION

18.30 Real Sociedad-Valencia (Liga) – DAZN

20.00 Lilla-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

20.45 Fiorentina-Milan (Serie A) – DAZN e DAZN1

20.45 Siena-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Fano-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.45 Virtus Francavilla-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

21.00 Levante-Real Madrid (Liga) – DAZN

Rai Sport +HD

06:00 – L’Uomo e il Mare 2019/20

06:30 – TG Sport

08:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile prima manche Yuzawa Naeba (JPN)

09:00 – Perle di Sport

09:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Gigante Maschile seconda manche Yuzawa Naeba (JPN)

10:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Discesa Libera Femminile Crans Montana (SUI)

11:45 – Biathlon: Campionati Mondiali 2020 – Anterselva Staffetta Femminile

13:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Sprint Maschile Femminile a tecnica Classica Trondheim (NOR)

14:45 – Biathlon: Campionati Mondiali 2020 – Anterselva Staffetta Maschile

15:45 – Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia 1a Semifinale: Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

18:20 – Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia 2a Semifinale: Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena

20:55 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 20a giornata

23:00 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:00 – TG Sport Notte

00:15 – 90° Minuto del Sabato 2019/20

00:30 – Gli Imperdibili

00:35 – Atletica Leggera Fidal: Campionati Assoluti Indoor – 2020 1a giornata

01:55 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile – prima manche Yuzawa Naeba (JPN)

03:00 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 20a giornata

04:55 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile seconda manche Yuzawa Naeba (JPN)

Sportitalia

07:00 – Aspettando il Weekend

08:00 – Football Parade

08:30 – Teleshopping

10:30 – SI Live 24 (diretta)

11:00 – Campionato Primavera – Cagliari vs Torino

13:00 – Campionato Primavera – Roma vs Napoli

15:00 – Serie B Live

17:00 – Teleshopping

18:00 – Serie A Live

20:00 – Speciale Serie B

20:45 – Go Kart on Race

21:45 – Parade

22:00 – NASCAR X Finity – Las Vegas Motor Speedway

23:00 – Speciale Anticipi Serie A