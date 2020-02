Spal-Juventus, Ramsey: “Sono un trequartista, dò il meglio così”

Aaron Ramsey mostra grande felicità per il secondo gol in campionato, realizzato questa sera contro la Spal, per la vittoria della Juventus al Mazza.

Le parole di Ramsey a Sky

Dopo il colpo di classe in campo, arriva anche una piccola stoccata per mister Sarri, o per meglio dire, un consiglio su come schierarlo al meglio: “Era molto importante questa sera fare risultato, un ottimo modo per iniziare la settimana della Champions, è sempre molto difficile giocare su questi campo. Trequartista? La mia posizione è questa, dove mi piace giocare, mi sento sicuro di me, sono riuscito anche a fare gol, con Cristiano è bello giocare lì. Siamo pronti per la gara con il Lione, dagli ottavi in poi sono tutte gare difficili ma è il bello della Champions“.