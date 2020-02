SPAL-Juventus, le probabili formazioni di Fantacalcio.it

SPAL-Juventus, queste le probabili formazioni di Fantacalcio.it. La Juventus vuole cementare il vantaggio in campionato e scacciare la Lazio prima del turno di Champions League.

Il tecnico della SPAL Di Biagio spera di recuperare Vicari per la difesa, altrimenti sarà ancora Zukanovic a partire dall’inizio. In regia Valdifiori in pole su Murgia. Come sempre confermato in attacco Petagna accompagnato da Di Francesco. Mister Di Biagio potrebbe proporre un 4-4-2 con Castro e Valoti nell’insolito ruolo di esterni.

Nel quartier generale bianconero ancora dubbi sull’utilizzo di Miralem Pjanic (lieve affaticamento adduttore destro) e Higuain (mal di schiena), non dovrebbero essere rischiati a Ferrara in ottica Champions League. Da regista agirà Bentancur, mentre in difesa Rugani si candida per rimpiazzare lo squalificato Bonucci che è squalificato. In attacco farà rientro Cristiano Ronaldo dal 1′, dovrebbe giocare in coppia con Paulo Dybala mentre sulla trequarti si sistemerà Ramsey. Tra i pali potrebbe toccare a Buffon, rischio turnover per Szczesny ma non solo. Fuori potrebbe restare anche il colombiano Cuadrado che rimane tallonato dalle alternative De Sciglio e Danilo. Recuperati Bernardeschi e Khedira, riaggregati al gruppo da martedì in allenamento e convocabili.

Probabili formazioni della gara

SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Indisponibili: Cerri, Dabo, Vicari

Squalificati:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain

Squalificati: Bonucci