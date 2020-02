SPAL-Juventus: gol Ronaldo, che giocata di Ramsey – VIDEO HIGHLIGHTS

SPAL-Juventus: gol Ronaldo, che giocata di Ramsey. Il gallese serve Cuadrado di schiena in profondità, il colombiano si invola in corsia e mette dentro per Ronaldo che non può far altro che battere Berisha. Azione bellissima della Juventus.