Spal-Juventus 1-2: eurogol di Ramsey, rigore discusso di Petagna (HIGHLIGHTS VIDEO)

Splendida rete di Aaron Ramsey durante Spal-Juventus: il gallese segna il col del 2-0 mettendo in ghiaccio il risultato, poi Petagna accorcia le distanze.

Le reti di Ramsey e Petagna in Spal-Juve (VIDEO)

Come vuole Sarri, con gli inserimenti, i gol e la qualità delle mezze ali. Dopo il gol di Cristiano Ronaldo, al 59′ di Spal-Juventus arriva il raddoppio della Vecchia Signora firmato Aaron Ramsey. Il gallese arriva velocissimo in area servito in profondità da Dybala e con un tocco morbidissimo scavalca il portiere in uscita. Seconda rete in campionato dopo quella contro il Verona per il centrocampista.

Al 68′ Petagna accorcia le distanze, trasformando un calcio di rigore concesso dall’arbitro La Penna, che pur dopo aver consultato lo schermo del VAR non funzionante al momento, ha deciso comunque di assegnare il calcio di rigore.