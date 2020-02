Serie A: ok di Chiellini a Sarri per giocare titolare, Acerbi in forte dubbio

Ultime Serie A, le condizioni di Chiellini e Acerbi

Serie A, Chiellini e Acerbi: le condizioni | Il ct della Nazionale Roberto Mancini può tornare a sorridere. Giorgio Chiellini è tornato a disposizione della Juventus e avrà quattro mesi per ritrovare la condizione fisica in vista dell’Europeo. Con il suo ritorno però arriva una notizia meno positiva, lo stop di Acerbi, ma questo non deve preoccupare il ct. Il difensore della Lazio si è fermato nella giornata di ieri, è in forte dubbio per la Lazio.

Juventus, Chiellini titolare contro la SPAL

Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, in conferenza (ieri) su Chiellini:

“Giorgio sta piuttosto bene. Non so se giocherà dall’inizio o maggior tempo nella ripresa rispetto l’ultima partita. Parlerò con lui. Gli manca l’ultimo passo e lo deve fare in campo non in allenamento”.

Questa mattina, invece, Tuttosport annuncia il ritorno di Giorgio Chiellini dal primo minuto. Il calciatore, dopo la rifinitura di ieri alla Continassa, ha dato il suo ok a Maurizio Sarri per giocare da titolare. L’obiettivo è quello di averlo a piena disposizione per la partita con l’Inter della prossima settimana.

Lazio, Acerbi in dubbio per il Genoa

In dubbio, invece, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio sta svolgendo una delle più grandi stagioni e potrebbe saltare la prossima partita con il Genoa. Affaticamento muscolare alla coscia sinistra ieri, che non ha permesso al calciatore di allenarsi con i compagni. Saranno monitorate nelle prossime ore le sue condizioni, ma resta in dubbio per la gara di domani delle 12:30 con il Genoa.