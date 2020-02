Oroscopo di oggi 22 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 22 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sabato e domenica giornate per recuperare emozioni. Invito tutti a vivere l’amore con molta serenità. Se pensi solo al lavoro rischi di stare male.

Toro. Avere la Luna dissonante non significa che le cose vanno male. Sei sottotono. Sabato di attenzione nei rapporti. Domenica si potrà fare la pace. Grande progetto: fidanzamento, nuova casa, persona giusta, ci sono passi in avanti. Resta agitazione.

Gemelli. Giornata effervescente, sarà meglio parlare oggi che domani. Stelle ambigue per lavoro, verso Aprile finalmente arriverà una buona occasione. L’amore parla chiaro.

Cancro. Le forti opposizioni rivelano che ti trovi in una condizione di forte stress. Agitazione e pesantezza. Non ritieni di essere accompagnato da persone solidali. Recupero in amore entro stasera.

Leone. Luna in opposizione che porta tensioni. Metti alla prova una persona per capire quanto è solidale con te. Entro Aprile o Maggio andrà chiuso qualcosa che sul lavoro non va. C’è già chi pensa a nuovi orizzonti.

Vergine. Mi auguro che si sia risolto un problema in questa parte della settimana. Ti dai troppo da fare, occhio a piccoli conflitti. Calo di forma in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Anno iniziato in maniera tortuosa. Il finale sarà favorevole. Resta un momento di passaggio. Prossimi mesi molto validi. Recupero fisico nel fine settimana.

Scorpione. Hai sempre grande energia che ti aiuta. Danneggi te stesso se non ti esprimi e mostri i tuoi veri sentimenti verso gli altri. Inizi a pensare di avere commesso errori. Atteggiamento da evitare.

Sagittario. Buono il sabato, meno la domenica. Impegnati per ritrovare la voglia di amare. Venere in ottimo aspetto rappresenta emozioni del cuore. Al momento l’amore prevale su tutto.

Capricorno. Fine settimana dove hai molta voglia di liberarti di alcuni pesi. L’amore è rimasto un po’ in disparte. Sei preso dall’attività. Le stelle sono dalla tua parte. Attento a qualcuno che può giocarti un brutto scherzo.

Acquario. Giornate che aprono le porte al tuo cuore le prossime. Possono rinascere emozioni. Progetto a lunga scadenza. Molti si sentono più giù e pensano di dover cambiare città. Queste scelte vanno sempre fatte con logica.

Pesci. Hai un innato senso dell’aiuto per gli altri. Tante persone del tuo segno si dedicano a volontariato o fanno bene per persone e animali. Puoi recuperare un sentimento per te stesso questo fine settimana. Non pensare al passato altrimenti non penserai al futuro.