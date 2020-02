Oroscopo di domani 23 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 23 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Avrete un bel fine settimana: incontri imprevisti ed una bella peronsalità possono fare la differenza soprattutto nei sentimenti.

Toro. Dovreste riposare per cercare le giuste motivazioni. Siete stanchi e avete bisogndi di recuperare energia. Il riposo vi darà modo di poter agire con calma e saggezza.

Gemelli. Non potete eccedere, cercate di non andare oltre per non risentire della stanchezza nella giornata di domani.

Cancro. In amore dovrete prendere le giuste decisioni. Vivete una storia strana che potrebbe crearvi confusione. Agite senza troppa istintività e risolverete i piccoli problemi che vi attanagliano.

Leone. Potreste sentire la necessità di chiudervi in voi stessi a causa dei tanti progetti futuri che avete. Ci sono tante idee da sviluppare e solo con la giusta serenità riuscirete.

Vergine. Potreste risentire di un calo nella giornata di domani. A differenza di oggi potrete vivere qualche momento di difficoltà: non vi abbattete.

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete molto confusi. Non sottovalutate ritardi e ripensamenti, potrebbero essere decisivi per il vostro benessere.

Scorpione. Dovete rallenatare per recuperare le energie. Potrete risentire di un calo a livello fisico e per questo dovrete cercare la massima tranquillità.

Sagittario. Fine settimana interessante per fare qualcosa all’aria aperta. In amore avete bisogno di leggerezza e avventue nuove. Domani potrebbe essere il giorno giusto.

Capricorno. Periodo ottimo per investimenti che producono notevoli risultati. Siete tra i segni favoriti dalle stelle, il weekend vi farà molto bene.

Acquario. Fine settimana particolarmente interessante dal punto di vista amoroso. Ritroverete la gioia di stare con il partner.

Pesci. Le giornate si trasformeranno: le stelle sono dalla vostra parte e a partire da domenica ritroverete la giusta serenità