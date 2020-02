Notizie Lazio, Inzaghi: “Acerbi sta bene, Correa potrebbe giocare”

Ultime Lazio | Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Genoa:

Le parole di Inzaghi

“Sarà una gara non semplice, hanno fatto tanti punti nelle ultime partite. Nicola gli ha dato un’ottima organizzazione alla squadra liguee. L’anno scorso abbiamo giocato a Marassi con tante problematiche di formazione, vincevamo 0-1 poi la partita non finì nel migliore dei modi. Acerbi ha avuto un problemino in allenamento, ma oggi ha fatto una buona seduta e sarà convocato, per quanto riguarda il suo impiego, domani valuteremo. Nei convocati mancheranno Lulic e lo squalificato Luiz Felipe.

Correa? Mi riservo di decidere se metterlo dall’inizio domani, in questi giorni ho alternato. Correa, Immobile e Caicedo hanno le stesse percentuali di andare in campo.

Sogno Scudetto? Fin da quando è cominciata la stagione siamo ben consci di qual è il nostro obiettivo per il quale siamo partiti da Auronzo. Abbiamo 17 punti dalla Roma quinta e abbiamo dalla nostra anche la differenza reti. Veniamo da 15 vittorie e 3 pareggi, stiamo vivendo un buono stato di forma ma dovremo essere bravi a continuare così, senza guardarci né dietro e né avanti. A metà aprile poi faremo i conti.