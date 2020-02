Notizie Genoa, infortunio per Pinamonti: i dettagli

Nella lista dei convocati di mister Nicola è assente Pinamonti: il caso ha assunto i contorni di una giallo visto che si annuncia un infortunio senza specificarne le ragioni.

Ultime Genoa, stop per Pinamonti

Il comunicato del club rossoblu va analizzato sotto più punti di vista, a cominciare dal commento a corredo dell’annuncio dell’assenza dell’attaccante: “Alla lista degli assenti si è aggiunto Pinamonti. Il centravanti titolare dell’Italia U20 al Mondiale è stato costretto al forfait, le alternative in rosa offrono altre opportunità“. L’assenza di motivazioni che spieghino l’entità dell’infortunio assieme all’accenno sulle alternative in rosa portano effettivamente a pensare che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

IN AGGIORNAMENTO