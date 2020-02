Notizie Bologna, fuori anche Skorupski: le condizioni

Ultime Bologna, out anche Skorupski. Il Bologna perde anche il portiere Lukas Skorupski. Il club emiliano, già provato da una lunga lista di assenze fra squalificati e infortunati, non avrà a disposizione il suo numero uno per la gara di oggi in programma allo stadio Dall’Ara e valevole per la 25a giornata di Serie A.

Il portiere ex Roma non sarà a disposizione perchè colpito in queste ore da una sindrome influenzale.

Ultime Bologna: salgono a 9 le assenze

Erano già 8 gli assenti. Sei infortunati, due squalificati. Nessuno di questi è riuscito a recuperare per la gara di oggi pomeriggio alle ore 15.00 contro l’Udinese.

Dopo le ultime verifiche la situazione è stata confermata, già dopo la sconfitta contro il Genoa serpeggiava pessimismo.

La rosa è contata, restano in 11 da Serie A, gli altri arriveranno dalle giovanili. Medel, l’unico che sembrava realmente in grado di recuperare, è stato vittima di una ricaduta: tornerà per la sfida contro la Lazio. Tra mercoledì e giovedì Dijks si è allenato, ma le condizioni dopo uno stop così lungo non sono buone e forzare potrebbe essere un problema. Oltre a questi, vanno aggiunti Schouten e Denswil, espulsi nell’ultimo atto della Serie A al Dall’Ara, contro il Genoa, ed entrambi appiedati dal giudice sportivo.

C’è insomma grande emergenza. Non esattamente una novità per questo Bologna. I reiterati ko in alcune zone del campo, soprattutto attacco dove manca Sansone, e difesa ora sono un vero problema.