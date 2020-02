Mercato Juventus, Esteves il nuovo nome: primi contatti per il giovane

Tweet on Twitter

Mercato Juventus: Esteves, colpo possibile dal Porto

Mercato Juventus Esteves | La Serie A continua a proseguire, e con lei anche il mercato, mai fermo e ora più che mai attivo ed infuocato. La Juventus in particolare si sta muovendo con grande intensità, al solo scopo di anticipare la concorrenza per quanto riguarda gli affare di giugno. I bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati, e Paratici oltre a tenere d’occhio i soliti obiettivi, ragiona anche sui giovani.

Occhio infatti al giovanissimo Esteves, terzino destro in forza al Porto che sta suscitando parecchio interesse da parte di diversi club europei. Il giovanissimo classe 2002 ha accumulato 10 presenze stagionali, e le sue caratteristiche sono certamente interessanti. Quest’ultimo ha inoltre una clausola di 10 milioni di euro sul contratto, una cifra piuttosto bassa che parecchie pretendenti potrebbero sfruttare. Intanto la Juventus ha intensificato i contatti, possibile che da qui a poco ci siano altre novità. Questa la notizia riportata poco fa da Sky Sport.

Notizie Juventus: assalto ai giovani

Esteves è soltanto l’ultima idea venuta fuori alla Juventus, che intanto continua a tenere d’occhio tantissimi giovani interessanti. Tonali è il sogno a centrocampo, ma occhio anche ad un’altra opzione: Rodrygo del Real Madrid. L’attaccato sarà puntellato, e negli ultimi giorni si è parlato addirittura di un ritorno di fiamma per Haaland. Il norvegese può ancora arrivare, i dettagli.