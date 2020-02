Inter-Sampdoria: le probabili formazioni di Fantacalcio.it

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni. Dopo l’impegno dei nerazzurri in Bulgaria sul campo del Ludogorets per i sedicesimi di Europa League, la squadra di Conte vuole riprendere il cammino in campionato. Mister Conte difficilmente recupererà in extremis Handanovic per la porta come confermato dopo la partita di EL, ancora spazio a Padelli tra i pali. Monitorati ad Appiano anche gli altri acciaccati Gagliardini e Sensi. L’Inter potrebbe scendere in campo in formazione “tipo” dando ancora spazio a Lautaro Martinez in attacco e Lukaku.

Nel Samp mancheranno gli squalificati Murru e Ramirez, ma torna arruolabile Ekdal per il centrocampo. Mister Ranieri sulla sinistra di difesa pensa ad Augello, mentre al centro in dubbio la presenza di Tonelli che ha lavorato a parte in questi giorni. Sulla fascia, al posto dell’uruguaiano, si giocano una maglia Jankto e Depaoli. Avanti Gabbiadini in coppia con Quagliarella.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: Sensi, Handanovic, Gagliardini

Squalificati:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Linetty, Ekdal, Viera, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Indisponibili: Ferrari

Squalificati: Murru, Ramirez