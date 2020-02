Inter-Sampdoria, paura Coronavirus: match a rischio rinvio? Le parole di Sala

Inter-Sampdoria, allarme Coronavirus: match a rischio, parla il sindaco Sala

Inter-Sampdoria, paura Coronavirus: la partita può essere rinviata | Sta destando parecchia preoccupazione in Italia la vicenda legata al Coronavirus. Aumenta in questi ultimi giorni il numero delle persone che hanno contratto il virus, in particolar modo per quel che concerne il Settentrione. Nel Nord Italia aumentano le vittime e adesso ripercussioni potrebbero esserci anche nel mondo del calcio. In Serie B si è registrato il primo rinvio per il match tra Ascoli e Cremonese, potrebbe succedere anche in Serie A. Ne ha parlato in merito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, preannunciando un nuovo incontro in Prefettura previsto per la giornata di domani.

Inter-Sampdoria, paura contagi Coronavirus: le parole del sindaco Sala

Non c’è alcuna decisione ovviamente al momento, ma potrebbe comunque arrivare in merito al match tra Inter e Sampdoria, in programma domani a San Siro. Queste che seguono, sono le parole dei sindaco di Milano, Giuseppe Sala in merito all’allarme legato al Coronavirus. Ecco il post apparso su Facebook: “Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici. E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è? Stiamo seguendo questa crisi sanitaria con responsabilità, non sottovalutiamo niente, ma non vogliamo neppure fomentare allarmismi. Domani mattina ci vedremo di nuovo in Prefettura e verificheremo il da farsi. Se sarà il caso di prendere misure specifiche, lo faremo. Nel frattempo io sono qui a lavorare. A fare tutto quello che posso. Con serietà. E con spirito di collaborazione con le istituzioni che, più di me, conoscono le questioni relative alla gestione di questo virus”.