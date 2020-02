Fiorentina-Milan, infortunio per Donnarumma al Franchi: sostituito da Begovic

Fiorentina-Milan, infortunio Donnarumma | Brutta notizia che arriva dall’Artemio Franchi di Firenze per i tifosi del Milan: si fa male Gigio Donnarumma. L’estremo difensore dei rossoneri è stato costretto al cambio, perché al minuto 51 non ce l’ha fatta a continuare e si è rivolto alla panchina per chiedere ausilio proprio dalla stessa. Stefano Pioli è stato costretto a sostituirlo inserendo dentro Asmir Begovic. Per il bosniaco si tratta dell’esordio in Serie A.

Aveva subito un colpo nel primo tempo l’estremo difensore del Milan e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma. Per il portiere rossonero finisce anzitempo il match del Franchi. Aveva provato a rientrare nella seconda frazione di gioco, ma pochi minuti dopo il ritorno in campo ha avvisato la panchina sulle sue condizioni. Il colpo subito in un contrasto da Federico Chiesa ha costretto Donnarumma al cambio: il portiere si trovava col pallone tra i piedi, poi Chiesa è andato in pressing e l’ha colpito sulla caviglia. Il numero 99 ha richiamato l’arbitro Calvarese all’attenzione, protestando vistosamente per il fallo subito. Apprensione proprio per Stefano Pioli che non ha voluto rischiare ulteriormente, concedendo i primi minuti in Serie A ad Asmir Begovic.