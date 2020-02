Fiorentina-Milan, Iachini a DAZN: “L’abbiamo vinta ai punti con un uomo in meno”

Fiorentina-Milan, Iachini nel post-partita

Fiorentina-Milan, Pioli nel post-partita | Ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico della formazione viola, Giuseppe Iachini. Ecco le sue parole al margine del pareggio all’Artemio Franchi.

Le parole di Iachini

“Abbiamo preparato la partita bene, volevamo far ancora meglio di quanto fatto nei trenta minuti, facendo meglio ancor prima. Gli avversari abbiamo saputo metterli in difficoltà, volevamo evitare di portare in area Ibrahimovic. Abbiamo sbagliato qualche uscita, nel secondo tempo non abbiamo rischiato quasi nulla, mantenendo un atteggiamento positivo. Potevamo anche vincerla, se penso ai punti per occasioni avute… Non avremmo rubato nulla. Volevo inserire Patrick a prescindere dall’uomo in meno, volevo togliere un riferimento del loro trequarti e andare con due centrocampisti. L’avevo studiata così, in 10 non me l’aspettavo, ma l’ho fatto lo stesso. I miei ragazzi l’hanno fatto bene e peccato per non essere andati in vantaggio sul finale. Avevamo avuto una grossa opportunità, ma è positivo avere quest’atteggiamento. Siamo insieme da 45 giorni, ci sono margini di miglioramento. Federico (Chiesa, ndr) può darci una doppia soluzione, sia davanti che sull’esterno. Portiamo le idee avanti, vogliamo sfruttare ogni occasione”.