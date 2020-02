Fiorentina-Milan, formazioni ufficiali

Sta per cominciare l’anticipo delle 20:45 della 25ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan: diamo un’occhiata alle scelte di Iachini e Pioli con la lettura delle formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan

L’emergenza infortuni tra i rossoneri continua soprattutto in difesa: possibile a questo punto l’esordio dal primo minuto per Gabbia, visto che le condizioni di Musacchio non sono delle migliori. In attacco Calhanoglu ce l’ha fatta a recuperare, si posiziona in attacco a sostegno di Ibrahimovic, con Rebic sulla sinistra.

Iachini invece ha ancora qualche dubbio in difesa, con Igor che scalpita dalla panchina mentre Vlahovic e Chiesa in attacco sono una certezza in questo momento.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli.